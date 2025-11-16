৯ বছর পর ‘দ্য নাইট ম্যানেজার’ সিরিজের দ্বিতীয় সিজন

নাইট ম্যানেজার আবার ফিরছে। ২০১৬ সালে বিবিসি ওয়ানে এসেছিল ব্রিটিশ সিরিজ ‘দ্য নাইট ম্যানেজার’। গল্পের কেন্দ্রে আছে জোনাথন পাইন নামের একজন হোটেল ম্যানেজার। কাজ করে কায়রো শহরের এক বিলাসবহুল হোটেলে। অস্ত্র চোরাচালানকারি একটি ভয়ংকর চক্রকে ধরতে গঠিত বিশেষ টিমে যুক্ত করা হয় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এই সাবেক সদস্যকে। এ চরিত্রে অভিনয় করেছেন টম হিডলস্টন। নতুন সিজনে তিনিই থাকছেন প্রধান চরিত্রে।
দ্য নাইট ম্যানেজার তৈরি হয়েছে জন লে ক্যারের একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে। ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল প্রথম সিজন। জিতেছিল দুটি প্রাইমটাইম এমি অ্যাওয়ার্ড, তিনটি গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডসহ অনেক পুরস্কার। হিন্দিসহ কয়েকটি ভাষায় রিমেকও হয়েছে। ৯ বছর পর বদলে গেছে প্ল্যাটফর্ম। দ্য নাইট ম্যানেজারের দ্বিতীয় সিজন মুক্তি পাবে প্রাইম ভিডিওতে, আর যুক্তরাজ্যের দর্শকেরা দেখতে পাবেন বিবিসি আই-প্লেয়ারে।
দ্বিতীয় সিজনের ঘটনাস্থল লন্ডন। প্রথম সিজনের ভয়ংকর সমাপ্তির আট বছর পর থেকে গল্প শুরু। এখন ছদ্মনামে লন্ডনে একটি গোপন ইউনিট পরিচালনা করে জোনাথন পাইন। তাঁর সাধারণ জীবনযাপন হঠাৎ এলোমেলো হয়ে যায় এক রাতের ঘটনায়। আগের পরিচিত এক ভাড়াটে গুন্ডার সঙ্গে দেখা হয় পাইনের। এর ফলে কলম্বিয়ান ব্যবসায়ী টেডি ডস সান্তোসের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয় সে। শুরু হয় বিপজ্জনক ইঁদুর-বিড়াল খেলা, যার প্রতি পদে পদে আছে বিশ্বাসঘাতকতা আর ষড়যন্ত্র। নাইট ম্যানেজারের এই নতুন মিশনের কিছুটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে সম্প্রতি প্রকাশিত টিজারে।
টম হিডলস্টনের সঙ্গে দ্বিতীয় সিজনে অভিনয় করেছেন অলিভিয়া কোলম্যান, ডিয়েগো ক্যালভা, ক্যামিলা মরোন, অ্যালিস্টার পেট্রি, ডগলাস হজ, মাইকেল নারডোন প্রমুখ। দ্য নাইট ম্যানেজার সিজন টুর প্রথম তিনটি পর্ব প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পাবে আগামী ১১ জানুয়ারি। এরপর প্রতি সপ্তাহে একটি করে প্রকাশ পাবে বাকি তিনটি পর্ব।