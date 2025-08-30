ফিলিস্তিনি শিশুকে নিয়ে নির্মিত সিনেমার সঙ্গে ব্র্যাড পিট ও হোয়াকিন ফিনিক্স

ইসরায়েলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনি শিশু হিন্দ রজবকে নিয়ে তৈরি হয়েছে সিনেমা। ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’ নামের সিনেমাটি বানিয়েছেন অস্কারে একাধিকবার মনোনয়ন পাওয়া তিউনিসিয়ান নির্মাতা কুসারু বিন হানিয়া। অস্কারের আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগে প্রতিযোগিতার জন্য তিউনিসিয়া থেকে নির্বাচিত হয়েছে সিনেমাটি। ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ৩ সেপ্টেম্বর প্রিমিয়ার হবে দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব সিনেমার। তার আগেই এল বড় ঘোষণা।
দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হলিউডের দুই জনপ্রিয় তারকা ব্র্যাড পিট ও হোয়াকিন ফিনিক্সের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। সিনেমাটির সঙ্গে নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে থাকবেন তাঁরা। এ ছাড়া ‘রোমা’খ্যাত মেক্সিকান নির্মাতা আলফোনসো কুরায়ন, অভিনেত্রী রুনি মারা, ‘দ্য জোন অব ইন্টারেস্ট’খ্যাত নির্মাতা জোনাথন গ্লেজার, প্রযোজক ডেডে গার্ডনার ও জেরেমি ক্লেইনারও নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে যুক্ত হয়েছেন এ সিনেমার সঙ্গে।
সত্য ঘটনা নিয়ে তৈরি হয়েছে দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব। ২০২৪ সালের ২৯ জানুয়ারি গাজার রেড ক্রিসেন্ট স্বেচ্ছাসেবীরা একটি পরিবারের কাছ থেকে ফোন পান। ইসরায়েলি হামলায় একটি গাড়িতে আটকে পড়া পরিবারটি উদ্ধারের জন্য সাহায্য চাইছিল। কিছুক্ষণ পর ছয় বছর বয়সী শিশু হিন্দ রজবের কণ্ঠ শোনা যায় ফোনে। চাচা-চাচি ও চার ভাই-বোনের সঙ্গে গাড়িতে সে-ও ছিল। গাজা শহর ছেড়ে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে যাচ্ছিল তারা। কিন্তু পথে ইসরায়েলি বাহিনীর বাধার মুখে পড়ে। প্রথমবারের হামলায় গাড়িতে থাকা পরিবারের অন্য সদস্যরা প্রাণ হারায়। বেঁচে ছিল শুধু হিন্দ রজব। রেড ক্রিসেন্ট স্বেচ্ছাসেবীদের কাছে অনুরোধ করছিল তাকে উদ্ধারের জন্য।
এর এক দিন আগেই ওই এলাকায় কয়েকজন চিকিৎসকের মৃত্যু হয়। তাই সামরিক অনুমোদন ছাড়া রেড ক্রিসেন্ট স্বেচ্ছাসেবীরা উদ্ধারের জন্য যেতে পারছিলেন না। তাঁরা পৌঁছানোর আগেই ইসরায়েলি বাহিনী সেই শিশুকেও গুলি করে হত্যা করে। রেড ক্রিসেন্ট স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে হিন্দ রজবের সেই কথোপকথনের অডিও রেকর্ড রাখা হয়েছে এ সিনেমায়।
ফরেনসিক আর্কিটেকচার, দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, স্কাই নিউজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তদন্তে বেরিয়ে এসেছে, ইসরায়েলি বাহিনী জানত, ওই গাড়িতে কয়েকটি শিশু ছিল। তবু কমপক্ষে ৩৩৫টি বুলেট ছুড়েছিল তারা গাড়িটিকে লক্ষ্য করে। হৃদয়বিদারক সেই গল্প মন ছুঁয়েছে ব্র্যাড পিট ও হোয়াকিন ফিনিক্সের। তাই সিনেমাটির সঙ্গে যুক্ত হতে মোটেই কালক্ষেপণ করেননি তাঁরা।