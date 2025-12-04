বিয়ে নিয়ে গুঞ্জন ছড়ালেন কনা

গত বুধবার রাতে হাতে মেহেদি পরা একটি ছবি শেয়ার করেন সংগীতশিল্পী দিলশাদ নাহার কনা। ক্যাপশনে লেখেন, ‘আমার হাতে মেহেদি।’ এরপর গুঞ্জন ছড়ায়—নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন এই গায়িকা। গতকাল বৃহস্পতিবার ফেসবুকে আরও একটি ছবি শেয়ার করেন কনা। সেই ছবিতে দেখা যায়, একজন পুরুষের হাতে কনার হাত। কনার মেহেদি রাঙানো হাতের আঙুলে আংটি। এরপর ছড়িয়ে পড়ে কনার বিয়ের গুঞ্জন।
কনার পোস্টের নিচে শুভকামনা জানাচ্ছেন নেটিজেনরা। সেই পোস্ট শেয়ার করেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠজন চিত্রনায়িকা নুসরাত ফারিয়া। সেখানেই একটি সূত্র আবার জানাচ্ছে, বিয়ে নয়, এটা শুটিংয়ের দৃশ্য।
বিষয়টি আরও জলঘোলা করেছেন কনা নিজেই। ছবি পোস্ট করলেও এ নিয়ে আর কোনো কথা বলেননি তিনি। কিন্তু তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন—এমন অনেকের মন্তব্যে লাভ রিঅ্যাক্ট দিয়েছেন। অথচ একাধিকবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন কেটে দেন। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত এ বিষয়ে আর কোনো তথ্য নিশ্চিত করেননি কনা।
এ বছরেই গোলাম মোহাম্মদ ইফতেখার গহীনের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় কনার। সাত বছর প্রেম করে ২০১৯ সালের ২১ এপ্রিল বিয়ে করেছিলেন তাঁরা। গত জুনে ফেসবুকে বিচ্ছেদের কথা জানান কনা। সে সময় গুঞ্জন ছড়িয়েছিল, শাহরিয়ার সাঈদ (শুভ্র) নামের একজন গিটারিস্টের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন কনা। এর জেরেই ভেঙেছে তাঁর সংসার।
ব্যক্তিজীবনে নানা আলোচনা থাকলেও গানে সরব সময় কাটাচ্ছেন কনা। দুদিন আগেই প্রকাশ পেয়েছে কনার গাওয়া বিকেএসপির প্রথম থিম সং। গত মাসে প্রকাশ পেয়েছে ফুয়াদ আল মুক্তাদিরের সুরে কনার ‘ভিতর ও বাহিরে’ শিরোনামের গান। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সংগীতশিল্পী মুজার সঙ্গে একাধিক গান নিয়ে কাজ করছেন তিনি।