মেঘাগমপ্রিয় নাট্যদলের নতুন নাটক ‘লাস্ট সাফার’

ঢাকার মঞ্চে নতুন নাটক নিয়ে আসছে চট্টগ্রামের নাট্যদল মেঘাগমপ্রিয়। নাটকের নাম ‘লাস্ট সাফার’। আজ বুধবার থেকে টানা তিন দিন রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে দেখা যাবে নাটকটির চারটি প্রদর্শনী।
লাস্ট সাফার নাটকটির নাট্যরূপ দিয়েছেন ঋজু লক্ষ্মী অবরোধ ও নওয়াজেশ আশ্রাফ ঈশাদ। পরিকল্পনা ও নির্দেশনা দিয়েছেন নওয়াজেশ আশ্রাফ ঈশাদ।
লাস্ট সাফার আন্তন চেখভ রচিত চরিত্র ভ্যাসিল এবং ফরাসি নাট্যকার ও অভিনেতা মলিয়েরের জীবন নিয়ে রচিত। নাট্যদল মেঘাগমপ্রিয় বলছে, এটি শুধু একটি নাটক নয়; বরং যন্ত্রণা, প্রতিরোধ ও মুক্তির গভীর অনুসন্ধান।
নির্দেশক নওয়াজেশ আশ্রাফ ঈশাদ বলেন, ‘নাটকে আন্তন চেখভের রিয়েলিস্টিক চরিত্রকে ভেঙে থার্ড ডাইমেনশনের সুরিয়েলিস্টিক জায়গা থেকে করার চেষ্টা করেছি। যা আমাদেরকে সায়েন্টিফিক ফোর্থ ডাইমেনশনের ইঙ্গিত দেয়।’
২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে প্রদর্শিত হবে লাস্ট সাফার। ২৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা ৩০ ও সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে দেখা যাবে নাটকটির আরও দুটি প্রদর্শনী।
নাটকের আগে প্রতিদিন মেঘাগমপ্রিয় আয়োজন করবে মিউজিক্যাল জ্যামিং ও আর্ট এক্সিবিশনের। ইতিমধ্যে অনলাইনে শুরু হয়েছে অগ্রিম টিকিট বিক্রি। ২০০, ৩০০, ৫০০ ও ৭০০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে টিকিট।
ঢাকায় মঞ্চায়নের আগে ২২ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে লাস্ট সাফার নাটকের উদ্বোধনী মঞ্চায়ন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের জিয়া হায়দার স্টুডিওতে বেলা ২টায় শুরু হয় প্রদর্শনী। উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে দর্শকদের দারুণ সাড়া মিলেছে বলে জানিয়েছে মেঘাগমপ্রিয়।