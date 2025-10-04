কটাক্ষের শিকার ইয়াশ রোহান পাশে দাঁড়ালেন তারকারা

২০২১ সালের মা দিবসে নিজের মায়ের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে সাইবার বুলিংয়ের শিকার হতে হয়েছিল চঞ্চল চৌধুরীকে। তিনি যে সনাতন ধর্মের অনুসারী, এ কথা জানত না উল্লেখ করে অনেকেই মন্তব্যের ঘরে তাঁকে কটাক্ষ করেন। চঞ্চলের ধর্মবিশ্বাস নিয়েও তোলা হয় নানা প্রশ্ন। চার বছর পর একই পরিস্থিতির শিকার হলেন আরেক অভিনেতা ইয়াশ রোহান।
গত বৃহস্পতিবার রাতে পূজামণ্ডপের সামনে তোলা একটি ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানান ইয়াশ। এরপরই শত শত অ্যাকাউন্ট থেকে তাঁর পোস্টের মন্তব্যের ঘরে ধেয়ে আসে কটাক্ষ। অনেকেই ইয়াশের ধর্মপরিচয় নিয়ে বাজে ভাষায় আক্রমণ করে অভিনেতাকে। ইয়াশ সনাতনধর্মাবলম্বী, এ পরিচয় জানার পর তাঁর নাটক দেখা ছেড়ে দেবে বলেও মন্তব্য করেছে অনেকে। তবে নেটিজেনদের তির্যক মন্তব্যে চুপ থাকেননি ইয়াশ। মজার ছলে দিয়েছেন জবাব।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রলের শিকার ইয়াশ রোহানের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সহকর্মীরা। নির্মাতা ও কলাকুশলীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন প্রতিবাদ। অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী লিখেছেন, ‘কারও পোস্টে বাজে মন্তব্য করা, স্ল্যাং ব্যবহার করা, অথবা ভুয়া প্রোফাইল দিয়ে কথা বলা আপনাকে সাহসী করে তোলে না; বরং এটা আপনার নীচ মানসিকতাকে প্রকাশ করে এবং আপনি আসলে কেমন মানুষ, সেটাই দেখায়।’
নির্মাতা ইমরাউল রাফাত লিখেছেন, ‘ইয়াশের ছবির নিচে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য দেখে মন খারাপ হয়। ধর্ম কখনোই কাউকে বিভক্ত করার শিক্ষা দেয় না; বরং প্রতিটি ধর্মই শেখায় মানবতা, ভালোবাসা আর সহমর্মিতা। আমি বিশ্বাস করি, মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো সে মানুষ। পূজা, ঈদ, বড়দিন কিংবা বুদ্ধপূর্ণিমা—এসব উৎসবের সৌন্দর্য তখনই পূর্ণ হয়, যখন আমরা একে অপরের আনন্দে শরিক হই, ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়াই। কেউ যদি সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি করতে চায়, সেটা তার সংকীর্ণতা।’
নির্মাতা মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ লেখেন, ‘আমরা জাতি হিসেবে ধীরে ধীরে তেতো হয়ে যাচ্ছি। ফেসবুকের কমেন্ট সেকশনে সুযোগ পেলেই একে অপরকে হেয় করার প্রতিযোগিতা দেখা যায়। মাঝে মাঝে মনে হয়, যারা এসব বাজে কমেন্ট করে, তাদের বোধ হয় মা-বোন বলে কেউ নেই।’
প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অভিনেতা মোস্তাফিজ নূর ইমরান লিখেছেন, ‘ইয়াশ রোহান আমার ভাই। একজন সম্মানিত শিল্পী। আমি ক্ষমা চাই তার কাছে। শুধু এই ছবিতে মন্তব্যকারীরা নয়, এই দূষিত মানসিকতার প্রতি ঘৃণা জানাই। সুশিক্ষা, শিল্প, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক এবং পর্যটনচর্চার অভাবে একটি জাতি কীভাবে বেয়াদব এবং অসভ্যে পরিণত হতে পারে, সেটাই দেখছি দীর্ঘদিন ধরে। যারা এভাবে বলছে, তারা কোনোভাবেই মুসলিম হতে পারে না। শক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা যদি নেওয়া হয়, তাহলেই ধীরে ধীরে এটা কমতে পারে।’
ইয়াশ রোহানকে ভার্চুয়াল হেনস্তার আরও প্রতিবাদ জানিয়েছেন অভিনেতা নাসির উদ্দীন খান, রাশেদ মামুন অপু, সোহেল মণ্ডল, নির্মাতা শিহাব শাহীন, মিশুক মনি, মাসরিকুল ইসলাম, হাসান রেজাউল, অভিনেত্রী তাসনুভা তিশাসহ অনেকে।