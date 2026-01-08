চলচ্চিত্র উৎসব কক্সবাজার সৈকতেও

রাজধানীর গণ্ডি পেরিয়ে এবার পর্যটনকেন্দ্র কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকতেও বসছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আসর। আগামী শনিবার থেকে শুরু হতে যাওয়া এই উৎসবের সিনেমাগুলো ঢাকার বিভিন্ন মিলনায়তনের পাশাপাশি প্রদর্শিত হবে কক্সবাজারের লাবণি পয়েন্টেও।
আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উৎসবের পরিচালক আহমেদ মুজতবা জামাল।
তিনি জানান, কান চলচ্চিত্র উৎসবে সমুদ্রসৈকতে দর্শকেরা চলচ্চিত্র উপভোগ করেন। এবার ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেই সুযোগ পাবেন বাংলাদেশের দর্শকেরা। এতে সহযোগিতা করছে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড।
বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নুজহাত ইয়াসমিন বলেন, ‘আমি যখন কান চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়েছি, তখন দেখেছি, সেখানে অসংখ্য চলচ্চিত্রপ্রেমী সৈকতে বসে বিশাল পর্দায় ছবি দেখছে। আমাদের দেশে এত বড় সমুদ্রসৈকত আছে, আমরা কেন তা পারব না? তাই এবার লাবণি পয়েন্টে সমুদ্রসৈকতে বসে সিনেমা দেখার সুযোগ তৈরি করার চেষ্টা করলাম।’
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে ‘নান্দনিক চলচ্চিত্র, মননশীল দর্শক, আলোকিত সমাজ’ স্লোগান নিয়ে এবার উৎসবে বাংলাদেশসহ ৯১টি দেশের ২৪৫টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তন ও কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তন, শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা ও নাট্যশালার মূল মিলনায়তন, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ মিলনায়তন ও স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে এসব চলচ্চিত্র দেখা যাবে। সব প্রদর্শনী বিনা মূল্যে উপভোগ করা যাবে।
জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে আগামী শনিবার বিকেল ৪টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন ক্রোয়েশিয়া-যুক্তরাজ্যভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাতা আলেকজান্দ্রা মারকোভিচ এবং বাংলাদেশে চীন দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সিলর লি শিওপেং।
উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হিসেবে এদিন দেখানো হবে চীনা পরিচালক চেন শিয়াং পরিচালিত ছবি ‘উ জিন ঝি লু’ (দ্য জার্নি টু নো এন্ড)।
১৮ জানুয়ারি উৎসবের পর্দা নামার দিন জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী।