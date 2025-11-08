নতুনভাবে মঞ্চে আসছে ‘আলিবাবা এবং চল্লিশ চোর’

‘আলিবাবা এবং চল্লিশ চোর’ নতুনভাবে মঞ্চে আনছে পদাতিক নাট্য সংসদ। আরব্য রজনীর গল্প অবলম্বনে এটির নাট্যরূপ দিয়েছেন উম্মে হানী, পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় সুদীপ চক্রবর্তী। এটি দলের ৪৫তম প্রযোজনা। আজ রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে সন্ধ্যা ৭টায় হবে এ নাটকের উদ্বোধনী প্রদর্শনী। আগামীকাল ৯ নভেম্বর একই স্থান ও সময়ে রয়েছে নাটকটির দ্বিতীয় প্রদর্শনী।
নাটকের গল্পে দেখা যাবে, সম্রাট শাহরিয়ার তার প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে প্রতারিত হয়। ধীরে ধীরে এক নারীবিদ্বেষী শাসকে পরিণত হয় সে। প্রতিদিন রাজ্যের একজন করে অবিবাহিত নারীকে বিয়ে করে এবং তাকে শর্ত দেয়, গল্প শুনিয়ে তাকে সারা রাত জাগিয়ে রাখতে না পারলে ভোরে তাকে হত্যা করা হবে। একে একে নিহত হয় রাজ্যের প্রায় সব নারী, বাকি রইল কেবল উজিদের দুই কন্যা। বড় কন্যার নাম শেহেরজাদ। এবার আসে তার পালা। বুদ্ধিমতী শেহেরজাদ শুরু করে গল্প বলা।
নির্দেশক সুদীপ চক্রবর্তী বলেন, ‘আলিবাবা এবং চল্লিশ চোর চ্যালেঞ্জে পূর্ণ একটি নাট্য অভিযাত্রা। কারণ, প্রায়-স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে চল্লিশের অধিক কুশীলব (২১ জন অভিনয় কুশীলব এবং ২০ জন নেপথ্য কুশীলব) সহযোগে, বৃহৎ পরিসরে, নিয়মিত প্রদর্শনীর লক্ষ্যে, একটি নাট্য সৃজনে একত্র করা বাংলাদেশের নাট্যদলগুলোর জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজে পরিণত হয়েছে। সব কুশীলবের উপস্থিতিতে নিয়মিত মহড়া আয়োজন, মহড়ার জন্য বড় আয়তন খুঁজে বের করা এবং সর্বোপরি প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান—সব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আরব্য রজনীর গল্প থেকে উম্মে হানী রূপায়িত নাটক আলিবাবা এবং চল্লিশ চোর প্রযোজনা করেছে পদাতিক নাট্য সংসদ।’
আলিবাবা এবং চল্লিশ চোর নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন শরীফুল ইসলাম, মেঘা ঘোষ, সৈয়দা শামছি আরা সায়েকা, জিয়াউল হক, জিনিয়া আজাদ, শাখাওয়াত হোসেন, বর্ষা ঘোষ, সবুজ খান, তপু চন্দ্র দাস প্রমুখ।