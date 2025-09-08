হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

‎ডাকসু নির্বাচনের ৬৪ ঘণ্টা ঢাবি ক্যাম্পাসে আগ্নেয়াস্ত্র বহন নিষিদ্ধ করল ডিএমপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

‎ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাস এলাকায় সব ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য বহন ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টা থেকে আগামী বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টা পর্যন্ত (৬৪ ঘণ্টা) তা বহাল থাকবে।

‎আজ সন্ধ্যায় ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

‎বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্সের (অর্ডিন্যান্স নম্বর-III/ ৭৬) ২৮(১) ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংলগ্ন এলাকায় আজ রাত ৮টা থেকে ১১ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা পর্যন্ত সব প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক বহন ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হলো।

‎‎উল্লেখ্য, আগামীকাল মঙ্গলবার ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রায় ২ হাজারের বেশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন।

