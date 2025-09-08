‎ডাকসু নির্বাচনের ৬৪ ঘণ্টা ঢাবি ক্যাম্পাসে আগ্নেয়াস্ত্র বহন নিষিদ্ধ করল ডিএমপি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাস এলাকায় সব ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য বহন ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টা থেকে আগামী বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টা পর্যন্ত (৬৪ ঘণ্টা) তা বহাল থাকবে।
আজ সন্ধ্যায় ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্সের (অর্ডিন্যান্স নম্বর-III/ ৭৬) ২৮(১) ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংলগ্ন এলাকায় আজ রাত ৮টা থেকে ১১ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা পর্যন্ত সব প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক বহন ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হলো।
উল্লেখ্য, আগামীকাল মঙ্গলবার ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রায় ২ হাজারের বেশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন।