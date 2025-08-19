গুপ্ত সংগঠনশিবির নেমেছে অপপ্রচারে: আবিদুল ইসলাম খান

সম্ভাব্য ভিপি পদপ্রার্থী, ছাত্রদল
ডাকসু নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের নিয়ে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির বিভিন্ন অপপ্রচারে নেমেছে বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের (ঢাবি) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ছাত্রদল প্যানেলের সম্ভাব্য ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে আজকের পত্রিকার সঙ্গে ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশ, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।
আবিদুল ইসলাম বলেন, ভিন্ন সংগঠনের প্রার্থীদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে শিবির এখন অপপ্রচারে নেমেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কথা দিয়েছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের সেই নিয়ন্ত্রণ নেই। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নাই, এটা গতকালই প্রমাণ হয়ে গেছে।
বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ছাত্রদল নেতা বলেন, ‘গতকাল আমরা কিছু জিনিস দেখলাম। সেটা হচ্ছে, একদিকে বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব হলে আমাদের সংগঠনের নেত্রীদের মনোনয়ন তুলতে বাধা দিয়েছেন বাগছাস নেত্রীরা। বাগছাস সংগঠনের তো এটার কোনো অধিকার নাই। একটা সংগঠন প্রশাসনের ছায়া প্রশাসন হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। সেখানে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন আছে।’
প্রার্থিতা পাওয়ার পর যদি নির্বাচিত হন তাহলে শিক্ষার্থীদের জন্য কী করবেন। এ প্রশ্নের জবাবে আবিদুল ইসলাম বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আমি অনেক সংকট মোকাবিলা করে আসছি, তা সমাধান করার জন্য কাজ করব। আবাসনের সংকট সমাধান ও পড়াশোনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, হলে খাবারের মান উন্নত করার জন্য যা যা প্রয়োজন, সে উদ্যোগ নেব।’