জাকসু নির্বাচনের প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের সময়সূচি প্রকাশ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের সময়সূচি প্রকাশ করেছে জাকসু নির্বাচন কমিশন।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান ও সদস্যসচিব অধ্যাপক ড. এ কে এম রাশিদুল আলম স্বাক্ষরিত এক নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়।
নোটিশে বলা হয়েছে, আগামীকাল মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাকেন্দ্রে জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট সম্পন্ন করা হবে।
এ ছাড়া জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থীর জন্য ডোপ টেস্ট করা বাধ্যতামূলক বলে জানানো হয়েছে প্রকাশিত নোটিশে।
জাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের সময়সূচি সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। অপরদিকে ২১টি আবাসিক হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মাফরুহী বলেন, ‘আমাদের জাকসুর গঠনতন্ত্রে বলা আছে যে মাদকাসক্ত কেউ জাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এ ছাড়া একজন শিক্ষার্থী প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করতে অনশনে বসেছিলেন। এরপর আমরা বিষয়টি নিয়ে প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলি। সেখানে কেউই এর বিরোধিতা করেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সব ব্যবস্থা শেষে কালকে ডোপ টেস্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
উল্লেখ্য, গত ২৭ আগস্ট জাকসু নির্বাচনে সব প্রার্থীর ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো প্রশাসনিক ভবনের নিচে অনশন শুরু করেন ভিপি প্রার্থী মো. রাব্বি হোসেন। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে সেদিন রাতে অনশন ভাঙেন তিনি।