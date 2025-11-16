বোবা প্রাণীর নিঃস্বার্থ বন্ধু ফাতিমা

সাভারের অদূরে সবুজে ঘেরা গণ বিশ্ববিদ্যালয় (গবি) ক্যাম্পাসে মানুষের পাশাপাশি রয়েছে প্রাণ-প্রকৃতির সহাবস্থান। এর মধ্যে কুকুর-বিড়াল অন্যতম। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের স্নেহে তারা বড় হয়। তবে ছুটির দিনে জনশূন্য ক্যাম্পাসে যখন খাবার জোটে না, তখন তাদের একমাত্র ভরসা হন ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস অনুষদের শিক্ষার্থী ফাতিমা ফেরদৌস।
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর—এটি যেন ধারণ করে এগিয়ে চলেছেন ফাতিমা। সবার ঘরমুখী হওয়ার সময় তিনি ছুটে যান ক্যাম্পাসের এসব অবলা প্রাণীর খোঁজে। ছুটির দিনগুলো কাটে তাঁদের খাবার সরবরাহ ও অসুস্থ প্রাণীদের চিকিৎসা নিশ্চিত করেই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা ক্যাম্পাসে ফাতিমার উপস্থিতি তাই এক মানবিক আবেগের প্রতিচ্ছবি।
ফাতিমা জানালেন, প্রাণীর প্রতি তাঁর এই টান নতুন নয়; শিকড় রাজবাড়ীতে। সেখানে কোনো ভেটেরিনারি চিকিৎসাকেন্দ্র না থাকায় নিজের পালিত বিড়ালটি চিকিৎসার অভাবে হারাতে হয়েছিল তাঁকে। সে হতাশাই তাঁকে দৃঢ় সিদ্ধান্ত দেয় —চোখের সামনে আর কোনো প্রাণীকে চিকিৎসার অভাবে মরতে দেবেন না। তখন থেকে যেখানে থেকেছেন, সেখানেই অবলা প্রাণীর বন্ধু হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন।
ফাতিমা বলেন, ‘শুধু খাবার খাওয়ানোই নয়, সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নিয়মিত বিড়াল এডপশন করি, চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। অসংখ্য বিড়ালকে সুস্থ করেছি।’ প্রতিদিনই শোনেন নানা কথা, ‘মানুষ খেতে পারে না, আর তুমি এত কুকুর-বিড়াল খাওয়াও।’ তবে সেসব তাঁকে থামাতে পারে না।
ফাতিমা মনে করেন, ভেটেরিনারির শিক্ষার্থী হওয়ায় তিনি কিছু সুবিধা পান। সহপাঠীরা একই বিষয়ে পড়ায় সহযোগিতাও মেলে; শিক্ষকেরা পরামর্শ দেন, পাশে থাকেন।
সবাইকে এমন মানবিক কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ভেটেরিনারি টিচিং হসপিটালের রেসিডেনশিয়াল ভেটেরিনারি সার্জন রুহুল। গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক জহিরুল ইসলাম খান বলেন, ‘ফাতিমার কাজ সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। তবে এ কাজে সবার অংশগ্রহণ জরুরি।’