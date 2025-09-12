হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

জাকসুর বাকি ভোট হাতেই গণনা হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ব্যালট বাক্স সিনেট ভবনে নেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের বাকি ভোট হাতেই গণনা করা হবে। নির্বাচন কমিশনের বরাতে জাকসু সভাপতি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আজ শুক্রবার উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান বলেন, ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে জাকসুর ভোট গণনা এখন থেকে শুরু হবে।

এর আগে হাতে ২০ হলের ভোট গণনা শেষে গণনার পদ্ধতি কী হবে, তা নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসে নির্বাচন কমিশন। আজ বিকেলে নির্বাচন কমিশনের সদস্য ও কতিপয় প্রার্থীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এ বৈঠক বসে। বৈঠক শেষে বাকি ভোট হাতেই গণনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সম্পর্কিত

জাকসু হল সংসদের ভোট গণনা শেষ, শুরু কেন্দ্রীয় সংসদের গণনা

হাতে ২০ হলের ভোট গণনা শেষে পদ্ধতি নিয়ে জরুরি বৈঠকে কমিশন

এখনো ফল ঘোষণা হয়নি, আমরা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাচ্ছি: শিবিরের জিএস প্রার্থী

রাকসুর নারী প্রার্থীদের তথ্য ও ছবির গোপনীয়তা রক্ষায় ৭ দাবি

ভোট গণনায় দেরি হওয়ায় শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ

তিন দিনেও ভোট গণনা সম্ভব নয়, সহকর্মীর মৃত্যুর দায় নির্বাচন কমিশনের: অধ্যাপক সুলতানা আক্তার

৩টি হলের ভোট গণনা বাকি

‘ম্যামের মুখটা দেখলাম, মনে হলো—শুয়ে আছেন, কিছুই হয়নি তাঁর’

জাকসু নির্বাচনে কোন হলে কত ভোট পড়েছে

জাকসু নির্বাচনে ১৪ হলের ভোট গণনা শেষ, ফল হতে পারে সন্ধ্যায়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা