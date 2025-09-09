ডাকসু নির্বাচন: উদয়ন স্কুল কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৫৬ শতাংশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৫৬ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রপ্রধান অধ্যাপক শামীম রেজা। আজ মঙ্গলবার বেলা ১টায় তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের এ তথ্য জানান।
এই কেন্দ্রে মোট চারটি হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দিচ্ছেন। এর মধ্যে সূর্যসেন হল থেকে ৫৩ দশমিক ৫ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে বলে জানান শামীম রেজা। তিনি বলেন, সূর্যসেন হলে এখন পর্যন্ত ৮০০ ভোট কাস্ট হয়েছে।
জিয়াউর রহমান হলের ভোট কাস্ট হয়েছে ৮৮৪-এর মতো, যা মোট ভোটের ৫০.৪ শতাংশ। শেখ মুজিব হলের ভোট কাস্ট হয়েছে ৯৭০টি, যা মোট ভোটের ৬০ শতাংশ। এ ছাড়া জসিম উদ্দিন হলের ৭৬০টির মতো ভোট কাস্ট হয়েছে, যা মোট ভোটের ৫৮ শতাংশ।
শামীম রেজা বলেন, ‘আবাসিক শিক্ষার্থীদের মতো অনাবাসিকেরও অনেক শিক্ষার্থী ভোট দিতে এসেছেন।’