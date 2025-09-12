হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

তিন দিনেও ভোট গণনা সম্ভব নয়, সহকর্মীর মৃত্যুর দায় নির্বাচন কমিশনের: অধ্যাপক সুলতানা আক্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাকসু নির্বাচন ২০২৫। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকালে চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌসের মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশনের অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করছেন সহকর্মীরা।

ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও নবাব ফয়জুন্নেসা হলের রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সুলতানা আক্তার বলেন, ‘জাকসু নির্বাচন কমিশনের অব্যবস্থাপনার কারণেই আমাদের এক সহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। আমাদের আরও এক সহকর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কেন এই ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভোট গণনা করা হলো—এটা আমার প্রশ্ন। আমি মনে করি, নির্বাচন কমিশনের অব্যবস্থাপনার কারণেই আমাদের সহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।’

আজ শুক্রবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সাংবাদিকদের এ কথা বলেন সুলতানা আক্তার।

ড. সুলতানা বলেন, ‘জাকসুর মতবিনিময় সভায় জানানো হয়েছিল, ভোট মেশিনে কাস্ট হবে এবং দ্রুত গণনা করা সম্ভব হবে। কিন্তু গতকাল হঠাৎ আমাদের জানানো হলো, ভোট গণনা ম্যানুয়ালি করা হবে। মেশিনে হলে রাত ১০টার মধ্যেই ফলাফল জানা যেত, সহকর্মীকে বাড়ি থেকে ডেকে আনতে হতো না। তাঁর অকাল মৃত্যু আমাদের গভীরভাবে ব্যথিত করেছে।’

সুলতানা আক্তার দাবি করেন, এ মৃত্যুর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেই দায় নিতে হবে। শিক্ষক জান্নাতুল ফেরদৌসের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণেরও দাবি জানান তিনি।

জাকসুর কার্যক্রম পরিচালনা করতে এসে এক শিক্ষকের মৃত্যু

ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে গণনা প্রসঙ্গে ড. সুলতানা আক্তার বলেন, ‘এই পদ্ধতিতে তিন দিনেও ভোট গণনা সম্ভব নয়। আমরা শিক্ষক, আমাদের পরিবার আছে, শারীরিক ও মানসিক চাপ আছে—এমন স্ট্রেস আমরা নিতে পারছি না। তাই এই পদ্ধতির পরিবর্তন চাই।’

ভোট গণনা থেকে বিরত থাকবেন কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে ড. সুলতানা বলেন, ‘এটা আমার সহকর্মীরাই সিদ্ধান্ত নেবেন। তাঁরা আলোচনা করে ঠিক করবেন।’

জাকসু নির্বাচনে কোন হলে কত ভোট পড়েছে
সম্পর্কিত

জাকসুর বাকি ভোট হাতেই গণনা হবে

হাতে ২০ হলের ভোট গণনা শেষে পদ্ধতি নিয়ে জরুরি বৈঠকে কমিশন

এখনো ফল ঘোষণা হয়নি, আমরা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাচ্ছি: শিবিরের জিএস প্রার্থী

রাকসুর নারী প্রার্থীদের তথ্য ও ছবির গোপনীয়তা রক্ষায় ৭ দাবি

ভোট গণনায় দেরি হওয়ায় শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ

৩টি হলের ভোট গণনা বাকি

‘ম্যামের মুখটা দেখলাম, মনে হলো—শুয়ে আছেন, কিছুই হয়নি তাঁর’

জাকসু নির্বাচনে কোন হলে কত ভোট পড়েছে

জাকসু নির্বাচনে ১৪ হলের ভোট গণনা শেষ, ফল হতে পারে সন্ধ্যায়

জাকসুর কার্যক্রম পরিচালনা করতে এসে এক শিক্ষকের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা