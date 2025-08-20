হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

‘অপরাজেয় ৭১ অদম্য ২৪’ নামে প্যানেল দিল তিন বাম ছাত্রসংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ডাকসু নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে তিন বাম ছাত্র সংগঠন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বামপন্থী তিন সংগঠনের নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুর ক্যানটিনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন (একাংশ), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-বিসিএল সমর্থিত প্যানেল ঘোষণা করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ১৫ সদস্যের বাইরে আরও নাম পরে যুক্ত করা হবে।

ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহির শাহরিয়ার ১৫ সদস্যের প্যানেল ঘোষণা করেন। ‘অপরাজেয় ৭১ ও অদম্য ২৪’ নামে এ প্যানেল ঘোষণা করা হয়।

প্যানেলে প্রধান প্রার্থীদের মধ্যে ভিপি পদে নাঈম হাসান হৃদয়, জিএস পদে এনামুল হাসান অনয় এবং এজিএস পদে অদিতি ইসলামের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

