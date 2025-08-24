ডাকসু নির্বাচন: ভোটকেন্দ্র বাড়ানোর দাবি প্রতিরোধ পর্ষদের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ১৮টি হলের শিক্ষার্থীদের জন্য টিএসসিসহ যে আটটি ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে, তাতে আপত্তি জানিয়েছে প্রতিরোধ পর্ষদ প্যানেল।
এই প্যানেলের সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী জাবির আহমেদ জুবেল বলেছেন, ৪০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র আটটা ভোটকেন্দ্র স্থাপন করার কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই কেন্দ্রগুলোতে সুষ্ঠুভাবে ভোট দেওয়া সম্ভব নয়। আরও ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে এবং সেগুলো বিভিন্ন একাডেমিক ভবনের আশপাশে হতে হবে।
আজ রোববার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ দাবি জানান।
জুবেল বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট হাসিনার আমলে যারা ছাত্র নির্যাতন এবং ভিন্নমতাবলম্বী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা-মামলা করেছে, তারা যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে এবং তাদের প্রার্থিতা যেন বাতিল করা হয়, সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে আমরা জানাব।’
তিনি বলেন, ‘ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিষয় আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলছে। আমরা মনে করি, এর সমাধান প্রয়োজন। সংবাদ সম্মেলন শেষে আমরা চিফ রিটার্নিং অফিসারের কাছে আমাদের দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেব।’
নির্বাচনের অন্তত এক সপ্তাহ আগে সব পরীক্ষা স্থগিত করারও দাবি জানান ডাকসুর এই এজিএস প্রার্থী।