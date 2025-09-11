সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শেষ হয় কাজী নজরুল ইসলাম হল কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শেষ হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়। ভোট দেওয়ার নির্দিষ্ট সময় বিকেল ৫টার পরে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী ভোট দেন। কেন্দ্রটিতে সকাল ১০টা থেকেই ভোটারদের লাইন ছিল।
লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষার্থীরা জানান, ভোট দেওয়ার জন্য একজন ভোটারকে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।
ভোট দেওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা ৫২ ব্যাচের শিক্ষার্থী বিশ্বাস মাধুর্য সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কয়েক ঘণ্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। এখনো ভোট দিতে পারিনি।’
কেন্দ্রের রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রফেসর ড. মীর ফেরদৌস হোসেন বলেন, এই কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ৯৯৩। ভোট পড়েছে ৮০৬টি। সকাল থেকে ১৬টি গোপন কক্ষের মাধ্যমে ভোট নেওয়া হয়। একেকজন ভোটারকে গোপন কক্ষে ঢুকে ভোট সম্পন্ন করতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। এ কারণে নির্দিষ্ট সময় বিকেল ৫টার মধ্যে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও যাঁরা কেন্দ্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, তাঁদের ভোট নিতে হয়েছে।