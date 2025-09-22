রাকসু নির্বাচন পেছানোর নামে বানচালের চেষ্টা চলছে: শিবির সভাপতি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন পেছানোর জন্য যারা অপরাজনীতি করছে, তারা নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন রাবি শিবির সভাপতি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাকসু কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ের সামনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।
শিবিরসমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ থেকে সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘দীর্ঘ ৩৫ বছর পর আয়োজিত এই নির্বাচনের যে আমেজ সৃষ্টি হয়েছে, তা ধরে রাখার জন্য যথাসময়ে নির্বাচন হওয়া জরুরি। যারা নির্বাচন পেছানোর অপরাজনীতি করছে, তারা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বেইমানি করছে। আমরা দেখেছি অনেক প্রার্থী পরীক্ষা শেষ করে এসেও প্রচারণা চালিয়েছেন। ২৫ তারিখ নির্বাচন তো আজকে ঠিক করা হয়নি, তখন সবার সম্মতিতেই নির্বাচনের তারিখ ঠিক করা হয়েছিল। তারা আজ কেন নির্বাচন পেছানোর কথা বলছে?’
জাহিদ আরও বলেন, ‘হেরে যাওয়ার ভয়েই তারা ভোট পেছানোর অপরাজনীতি করছে। ২৫ তারিখের নির্বাচন পেছালে শিক্ষার্থীদের রাকসু নিয়ে যে আবেগ, তা হারিয়ে যাবে। আর শিক্ষার্থীরা মূলত বাসায় চলে যাচ্ছে ২৫ তারিখ রাকসু নিয়ে যে অনিশ্চয়তা সেটির কারণে। নির্বাচন কমিশনের এ ক্ষেত্রে শক্ত অবস্থান জানানো উচিত।’
‘পোষ্য কোটা’ ইস্যুতে জাহিদ বলেন, ‘রাকসু নির্বাচন বানচালকারী গোষ্ঠীই পোষ্য কোটা ইস্যুকে সামনে নিয়ে এসেছে। তারা শুরু থেকেই রাকসু নির্বাচন বানচাল করার পাঁয়তারা করছে। আগে বিভিন্ন দাবি এবং এবার ভোটার উপস্থিতি নিয়ে তারা অপরাজনীতি শুরু করেছে। শিক্ষার্থী ধরে রাখার দায়িত্ব তো প্রশাসনের।’
এর আগে আজ দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্বাচনের তারিখ বিবেচনার দাবি জানান চারটি স্বতন্ত্র প্যানেলের প্রার্থীরা। তাঁরা শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডাকা কমপ্লিট শাটডাউনের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট প্রতিনিধি নির্বাচন হতে পারে না বলে মনে করেন। এ বিষয়ে তাঁরা নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।
এদিকে পূজার ছুটির পর ভোট চায় ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল।
ছাত্রদল মনোনীত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী শেখ নুর উদ্দিন আবির মোবাইল ফোনে বলেন, ‘আমাদের নির্বাচনের তারিখ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। শতভাগ শিক্ষার্থী উপস্থিতি আমাদের ভাবনার বিষয়। ভোটার ছাড়া নির্বাচন কোনোভাবেই হতে পারে না। শতভাগ ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিতে দরকার হলে ভোট পূজার পরে হোক, আমরা এমনটি চাচ্ছি।’
এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা ২৫ তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। তবে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের শাটডাউনের কারণে কিছুটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আজ বিকেল ৫টায় আমাদের একটা সভা রয়েছে।’