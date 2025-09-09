ডাকসু নির্বাচন: ব্যালটে সাদিক কায়েম ও ফরহাদের নাম আগে থেকেই মার্কিংয়ের অভিযোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী সাদিক কায়েম ও জিএস পদপ্রার্থী এস এম ফরহাদের নামের ব্যালটে আগে থেকেই মার্কিং দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদপ্রার্থী রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তঞ্চঙ্গ্যা।
আজ মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি কেন্দ্রে রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তঞ্চঙ্গ্যা অভিযোগ করে বলেন, ‘আমার বান্ধবীকে রোকেয়া হলের এক নম্বর টেবিল থেকে যে ব্যালট পেপার দেওয়া হয়েছে, সাদিক কায়েম ও এস এম ফরহাদের নামের পাশে আগে থেকেই ক্রস দেওয়া ছিল।’
রুপাইয়া আরও বলেন, ‘আমার বান্ধবী এটা দেখার পর, সেটা নিয়ে এক নম্বর টেবিলে গেলে তাঁর থেকে কাগজটা চাওয়া হয়। পরে তা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়। পরে শিক্ষকেরা তাঁকে নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করেন এবং বলেন, “এটি কি তুমি করেছ, এটা তো হওয়ার কথা না।” তারা বিষয়টি পুরো অস্বীকার করে। এতে আমার বান্ধবী ভয় পেয়ে যায়।’
তিনি আরও বলেন, ‘ব্যালট পেপার ভুলভাল দেওয়ার পর উল্টো তাঁকেই প্রশ্ন করা হচ্ছে। এখন টেবিল নম্বর ১-কে ধরা হোক, কেন তারা এটা করেছে।’
এর আগে, অমর একুশে হলে জিয়াউর রহমান নামের এক পোলিং অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যালট পেপার পূরণের অভিযোগ এলে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়।