কেন পড়ব পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে একটি অনন্য ও সময়োপযোগী বিভাগ হচ্ছে পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ বিভাগ। সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিসরে শান্তি প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার রক্ষা এবং সংঘাত ব্যবস্থাপনায় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে এই বিভাগ। সম্প্রতি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসেও (বিইউপি) একই নামে পাঠদান শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সাবের আহমেদ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলে লিখেছেন মো. আশিকুর রহমান।
যাত্রা ও বিকাশ
দেশে এর যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৯ সালের ৮ জুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুরুতে শুধু মাস্টার্স প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হতো। পরে স্নাতক পর্যায়ে পাঠদান শুরু হয় এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী চালু করা হয় প্রফেশনাল স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম।
পাঠ্য বিষয়ের বৈচিত্র্য
বিভাগটির পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছে আধুনিক বিশ্বের মানবিক ও কূটনৈতিক বাস্তবতা অনুযায়ী। এখানে পড়ানো হয় শান্তি ও সংঘর্ষ তত্ত্ব, মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক আইন, কনফ্লিক্ট রেজল্যুশন, সামাজিক আন্দোলন, পরিবেশ ও কূটনৈতিক সম্পর্কের নানা দিক। জাতিসংঘের কাঠামো, শরণার্থী সংকট, বৈশ্বিক সংঘাত এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার নীতিমালা নিয়ে হয় বিস্তৃত আলোচনা। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা ফিল্ড রিসার্চ ও ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতাও অর্জনের সুযোগ পান।
কর্মজীবনের সুযোগ
পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ পাচ্ছেন। জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রতিষ্ঠান—ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, ইউএনএইচসিআরসহ আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ব্র্যাক, কেয়ার বাংলাদেশ, অক্সফাম, অ্যাকশনএইড, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, অধিকার এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের মতো মানবাধিকার ও উন্নয়নমূলক সংগঠনে তাঁরা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ও ব্যাংক খাতেও তাঁদের কর্মক্ষেত্র ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে।
উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সম্ভাবনা
এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা প্রতিবছর ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপসহ উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে পিস রিসার্চ একটি স্বতন্ত্র একাডেমিক ডিসিপ্লিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়, নরওয়ের ইউনিভার্সিটি অব অসলো এবং স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এই বিষয়ে বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত।