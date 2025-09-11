হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

আঙুলে কালি না দেওয়ার অভিযোগ বাগছাসের জিএস পদপ্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ছবি: আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ভোটারদের আঙুলে কালি ব্যবহার করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) সমর্থিত প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী আবু তৌহিদ মোহাম্মদ সিয়াম। তিনি অভিযোগ করেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হল, রফিক জব্বার হল, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হল ও কাজী নজরুল ইসলাম হলে ভোটারদের আঙুলে কালি দেওয়া হচ্ছে না।

ভোটে জালিয়াতির আশঙ্কা নিয়ে সিয়াম বলেন, ‘যদি আইডেনটিফিকেশন না থাকে, পরে জালিয়াতির আশঙ্কা রয়েছে। যারা ইতিমধ্যে ভোট দিয়েছে, তারা চাইলে আবারও ভোট দিতে পারবে।’

তিনি বলেন, ‘আমি নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন। তবে ভোট শুরু হওয়ার আগেই এই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। এখনো দেখা যাচ্ছে, সেটা করা হয়নি।’

সিয়াম মনে করেন, ভোটারদের আঙুলে অমোচনীয় কালি ব্যবহার না করা হলে নির্বাচনের সার্বিক পরিবেশ ব্যাহত হতে পারে। তাঁর অভিযোগ, এ ক্ষেত্রে প্রশাসন ‘অদক্ষতা ও অবহেলার’ পরিচয় দিয়েছে।

সম্পর্কিত

ডোপ টেস্টের ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি, অভিযোগ শিবিরের ভিপি প্রার্থীর

প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ছাত্রদল সমর্থিত ভিপির

‘বাড়তি’ ব্যালট নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শিবিরের জিএস পদপ্রার্থী

চার কেন্দ্রে ভোটারের আঙুলে কালি না দেওয়ার অভিযোগ

জাকসু নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু

৩৩ বছর পর আজ জাকসু নির্বাচনে ভোট: রক্তাক্ত ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস

দখলদারির ছাত্ররাজনীতির শঙ্কায় ছাত্রশিবিরে আস্থা

ভোটের অঙ্কে নতুন ভাবনা

জাকসু নির্বাচনে প্রয়োজন হলে সেনাবাহিনী ক্যাম্পাসে যাবে: স্বরাষ্ট্রসচিব

ডাকসু নির্বাচন: শীর্ষ দুই পদে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভোট পেলেন যাঁরা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা