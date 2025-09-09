বুধবার বন্ধ থাকবে ঢাবির ক্লাস-পরীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামীকাল বুধবার সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। আজ মঙ্গলবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো বার্তায় এ কথা জানানো হয়।
জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের দেওয়া বার্তায় বলা হয়, ‘আগামীকাল ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে।’
আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ করা হয়। বিকেল ৪টায় ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পরপরই গণনা শুরু হয়। ডাকসুতে এবার মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। এর মধ্যে পাঁচটি ছাত্রী হলে ১৮ হাজার ৯৫৯ জন আর ১৩টি ছাত্র হলে ভোটার রয়েছেন ২০ হাজার ৯১৫ জন। এবারের নির্বাচনে ডাকসুতে ২৮টি পদের বিপরীতে ৪৭১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন পদে ছাত্রী রয়েছেন ৬২ জন। এ ছাড়া প্রতি হল সংসদে ১৩টি করে ১৮টি হলে মোট পদের সংখ্যা ২৩৪টি।