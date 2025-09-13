হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

জাকসুতে বিজয়ী তারিকুল-নিগার দম্পতি

জাবি প্রতিনিধি 

জাকসুতে বিজয়ী মো. তারিকুল ইসলাম ও নিগার সুলতানা দম্পতি। ছবি: সংগৃহীত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে দুই পদে স্বামী-স্ত্রী জয়লাভ করেছেন। তাঁরা হলেন মো. তারিকুল ইসলাম ও নিগার সুলতানা। তাঁরা দুজনই বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল থেকে নির্বাচন করেছিলেন।

এদের মধ্যে সহ-সমাজ সেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক (নারী) পদে নিগার সুলতানা ২ হাজার ৯৬৬ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন এবং কার্যকরী সদস্য (পুরুষ) পদে ১ হাজার ৭৪৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন মো. তারিকুল ইসলাম।

তারিকুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ৪৯ ব্যাচের (২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থী এবং নিগার সুলতানা ফার্মেসি বিভাগের ৫০ ব্যাচের (২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থী। তাদের দুজনেরই পৈতৃক নিবাস বাগেরহাটে।

সম্পর্কিত

নির্বাচিত হয়ে যা বললেন জাকসুর ভিপি জিতু ও জিএস মাজহারুল

জাকসুতে নবনির্বাচিতদের মোবারকবাদ জানালেন ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম

জাবির ২১ হল সংসদে ভিপি-জিএস পদে বিজয়ী যাঁরা

জাকসুর ভিপি হলেন আব্দুর রশিদ জিতু, জিএস মাজহারুল ইসলাম

জাকসুর কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হলেন যাঁরা

পদত্যাগপত্রে যা লিখলেন অধ্যাপক রেজওয়ানা করিম

জাহানারা ইমাম হলে সমান ভোট পেয়ে এজিএস হলেন দুজন

কাল বন্ধ থাকবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তেজনা রূপ নিচ্ছে উদ্বেগে, ক্লান্ত প্রার্থী-পোলিং এজেন্টরা

নেই নির্বাচনী উত্তেজনা, অলস সময় কাটছে পুলিশ সদস্যদের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা