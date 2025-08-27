আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফায়ার সার্ভিসের মহড়া অনুষ্ঠিত

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (অস্ট) ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অগ্নিনির্বাপণ ও নিরাপত্তা মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহযোগিতায় এ মহড়ার আয়োজন করা হয়।
মহড়াটি পর্যবেক্ষণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আশরাফুল হক।
এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. শারমিন রেজা চৌধুরী, অস্ট ক্যাম্পাস সেফটি টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মাজহারুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার, ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা, প্রক্টর, লাইব্রেরিয়ানসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।