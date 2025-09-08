হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি-জিএস প্রার্থীর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডিজেবলড, অভিযোগ শিবিরেরও

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

একটি পক্ষ ছাত্রদলের প্রার্থীদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করছে বলে অভিযোগ করেছেন নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি, জিএস, এজিএস প্রার্থীর ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট সাইবার আক্রমণের শিকার হয়েছে। অ্যাকাউন্টগুলো ডিজেবল হয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন ভিপি প্রার্থী মো. আবিদুল ইসলাম খান, জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিম এবং এজিএস প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদ।

আজ সোমবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা বলেন, সাইবার আক্রমণ করে তাঁদের ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি ডিজেবল করে দিয়েছে একটা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী।

এ ছাড়া শিবির-সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’-এর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদপ্রার্থী মু. সাজ্জাদ হোসাইন খাঁনের ফেসবুক আইডিও সাইবার আক্রমণের শিকার হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। সাজ্জাদ হোসাইন জানান, তাঁর অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে।

ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী তানভীর বারী হামিম সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আগামীকালের নির্বাচনে পরাজয়ের আশঙ্কা বা আতঙ্কিত হয়ে একটি গোষ্ঠী সাইবার অ্যাটাক করছে। সকাল সাড়ে ৯টায় আমাদের ভিপি প্রার্থীর ফেসবুকে সাইবার অ্যাটাক দিয়ে ডিজেবল করেছে, আমারটা সকাল ১১টার দিকে। বারংবার এটা করা হচ্ছে। এমনকি আমাদের এজিএস প্রার্থীর মায়েদের ফেসবুকও ডিজেবল করা হয়েছে। এই সাইবার অ্যাটাককারী বা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আগামীকাল ব্যালটের মাধ্যমে অ্যাটাক দেবেন শিক্ষার্থীরা।’

ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেন, যারা মাঠের রাজনীতিতে পরাজিত হয়েছে, তারাই সাইবার অ্যাটাকের পথ বেছে নিয়েছে।

শিবির-সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ বলেন, ‘আমাদের প্যানেলের প্রার্থীদের আইডিগুলোতে ক্রমাগত সাইবার অ্যাটাক করা হচ্ছে। কয়েকজন প্রার্থীর আইডি অলরেডি সাসপেন্ডেড। বেশ কিছু আইডি একটু পরপরই লগআউট হয়ে যাচ্ছে।’

শিবির-সমর্থিত প্যানেলের গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদপ্রার্থী মু. সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন বলেন, ‘আমাদের ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে একটি কুচক্রী মহল সাইবার অ্যাটাক করছে।’

