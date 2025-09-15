ডাকসু নির্বাচনে কারসাজির সন্দেহ: হাতে ভোট গণনা ও সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশসহ ৩ দাবি উমামা ফাতেমার

সদ্য অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ঘোষিত ফলের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ তুলে ধরে সব ভোট আবার হাতে গণনাসহ ৩ দাবি জানিয়েছে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেল।
আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা ও সদস্য প্রার্থী নওরীন সুলতানা তমা স্বাক্ষরিত একটি আবেদন ডাকসুর চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বরাবর জমা দেন। আবেদনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শাখা-৪ এর পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।
আবেদনে বলা হয়, ‘আমরা স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের পক্ষ থেকে সদ্য অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন এবং হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ এর নির্বাচনকেন্দ্রিক স্বচ্ছতা যাচাইকরণের উদ্দেশ্যে প্রতিটি কেন্দ্রের ভোটদাতাদের তালিকার কপি, ওএমআর মেশিনের পরিবর্তে ম্যানুয়ালি পুনরায় ভোট গণনা এবং ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের প্রবেশের সিসিটিভি ফুটেজ শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করার অনুরোধ করছি।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের এক রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান, ডাকসু সংবিধান অনুযায়ী এগুলো বা এ সংক্রান্ত বিষয়াদি এখন উপাচার্য মহোদয়ের এখতিয়ার।