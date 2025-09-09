হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

কার্জন হল কেন্দ্রে ভিপি ও জিএস পদে বিপুল ভোটে এগিয়ে সাদিক-ফরহাদ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর অংশ হিসেবে কার্জন হল কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে ভিপি পদে শিবিরের সাদিক কায়েম ও জিএস পদে এস এম ফরহাদ বিপুল ব্যবধানে এগিয়ে আছেন।

ভিপি পদে ফলাফল: সাদিক কায়েম ৬৪৪ ভোট, আবিদুল ইসলাম খান ১৪১ ভোট, শামীম হোসেন ১১১ ভোট, উমামা ফাতেমা ৯০ ভোট, কাদের ৩৬ ভোট পেয়েছেন।

জিএস পদে ফলাফল: ফরহাদ ৪৬৬ ভোট, বাকের ১৮৭ ভোট, হামীম ১৮০ ভোট, মেঘমল্লার বসু ৮৬ ভোট, আরাফাত ৭১ ভোট পেয়েছেন।

এজিএস পদে ফলাফল: মহিউদ্দিন ৫২১ ভোট, মায়েদ ১৪১ ভোট পেয়েছেন।

