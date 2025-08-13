৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তন

৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কেন্দ্রের হল পরিবর্তন করা হয়েছে। পূর্বনির্ধারিত আনন্দ মোহন কলেজের পরিবর্তে লিখিত পরীক্ষা প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণবশত এই হল পরিবর্তন করা হয়েছে। এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য বিপিএসসির ওয়েবসাইটে (www.bpsc.gov.bd) পাওয়া যাবে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার ১৪ আগস্ট থেকে ২১ আগস্ট ময়মনসিংহ কেন্দ্রের ৪৬তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা আনন্দ মোহন কলেজের পরিবর্তে প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হবে।
প্রসঙ্গত, গত বছরের ২৮ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর উদ্ভূত অস্থিরতার কারণে ২৫ আগস্ট তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়।
তবে ‘বৈষম্য দূরীকরণে’ প্রথম দফায় প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণদের সঙ্গে আরও সমসংখ্যক প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে পুনরায় লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে বলে গত ১৮ নভেম্বর পিএসসি ঘোষণা দেয়। এরপর আগে উত্তীর্ণ ১০ হাজার ৬৩৮ জনের সঙ্গে আরও ১০ হাজার ৭৫৯ প্রার্থীকে যুক্ত করে ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল ২৭ নভেম্বর (২০২৪) প্রকাশ করা হয়।
এরপর ২৪ মার্চ (২০২৫) কমিশন ৮ মে থেকে ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরুর ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু সেবারও প্রার্থীদের আন্দোলনের মুখে তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছিল। এরপর ২৪ জুলাই থেকে লিখিত পরীক্ষা শুরু হয়।