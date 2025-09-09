রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতি নিয়েই কেন্দ্রে ঢুকেছি: ভিপিপ্রার্থী আবিদুল

☰
হোম
>
শিক্ষা
>
ক্যাম্পাস
রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতি নিয়েই কেন্দ্রে ঢুকেছি: ভিপিপ্রার্থী আবিদুল
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
প্রকাশ: ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯: ৫৯
ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। ছবি: ফাইল ছবি
সম্পর্কিত
ডাকসুতে এযাবৎ ভিপি-জিএস ছিলেন যারা, কারা হচ্ছেন উত্তরসূরি
টিএসসি কেন্দ্রে নারী শিক্ষার্থীদের কাছে ভোট চাইলেন আবিদুল ও বাকের
পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র পরিবর্তন করানোর অভিযোগ ভিপি পদপ্রার্থী উমামার
ডাকসু: প্রতিষ্ঠা, বাধা ও গণ-অভ্যুত্থানের পর ফিরে আসা
ডাকসু নির্বাচন ঘিরে ঢাবিতে কড়া নিরাপত্তা
ডাকসু নির্বাচনে ভোট গ্রহণ চলছে, ভোটারদের দীর্ঘ লাইন
ডাকসু নির্বাচন: নেতা তৈরির নির্বাচন আজ
ডাকসুর ভোটগ্রহণ শুরু সকাল ৮টায়, সঙ্গে আনতে হবে যা
গুজবে কান না দিয়ে নির্ভয়ে ভোট দিতে বললেন ডাকসুর চিফ রিটার্নিং অফিসার
ডাকসুতে পছন্দের প্রার্থীর নামের পাশে ক্রস চিহ্ন দিতে হবে
স্বত্ব: ©️
আজকের পত্রিকা
হোম
ইপেপার
জাতীয়
রাজনীতি
অপরাধ
ফ্যাক্টচেক
খেলা
ওয়েব স্টোরি
বিনোদন
বিশ্ব
অর্থনীতি
স্বাস্থ্য
শিক্ষা
প্রযুক্তি
সারা দেশ
জীবনধারা
মতামত
বিশ্লেষণ
ছবি
ভিডিও
শিল্প-সাহিত্য
ছাপা সংস্করণ
চাকরি
বিশেষ সংখ্যা
পরিবেশ
বিজ্ঞান
সাক্ষাৎকার
নারী
ল–র–ব–য–হ
পথের কথা
ইসলাম
আড্ডা
গোলটেবিল
ম্যাগাজিন
পাঠকবন্ধু