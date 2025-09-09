আমি শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায়: ছাত্রদলের জিএস প্রার্থী হামিম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ছাত্রদল সমর্থিত প্রার্থী শেখ তানভীর হামিম ফলাফল নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যদি মনে করেন, এটিই তাদের রায়, তবে এই রায়কে আমি সম্মান জানাই। আমি শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষামান।’
হামিম আরও দাবি করেন, আজ (মঙ্গলবার) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ভোটগ্রহণ উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলেও কয়েকটি কেন্দ্রে অনিয়ম ঘটেছে। বিশেষ করে ভোট গণনার সময় মেশিনের ত্রুটি, জালিয়াতি এবং কারচুপির অভিযোগ তোলেন তিনি।
তবে তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীবৃন্দ— আমি বরাবরই আপনাদের ভালোবাসায় ঋণী। আমি আপনাদের সাথে ছিলাম, আছি এবং যতদিন থাকবো আপনাদের পাশেই থাকব।