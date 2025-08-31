হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

বিশ্বজুড়ে স্কাউটদের অনলাইন মিলনমেলা

এস এম এম মুসাব্বির উদ্দীন

জাম্বোরি অন দ্য এয়ার্জ—জাম্বোরি অন দ্য ইন্টারনেট বা জোটা-জোটি হলো বিশ্বব্যাপী স্কাউটদের অন্যতম অনলাইন ইভেন্ট। এটি রেডিও ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের স্কাউটরা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। প্রতিবছরের অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের ছুটির দিনগুলোতে (শুক্র, শনি ও রোববার) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২০২৫ সালের জোটা-জোটি অনুষ্ঠিত হবে ১৭ থেকে ১৯ অক্টোবর।

জোটা-জোটি যেভাবে এল

এর সূচনা হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। সেই সময় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের স্কাউটরা রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করত। তখন এর নাম দেওয়া হয়েছিল জোটা বা জাম্বোরি অন দ্য এয়ার। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৬ সালে যুক্ত হয় জুটি বা জাম্বোরি অন দ্য ইন্টারনেট। ফলে ডিজিটাল যোগাযোগের ব্যবস্থার মাধ্যমে স্কাউটরা আরও সহজে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়।

এই আয়োজনের মাধ্যমে স্কাউটরা বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, ভাষা ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে পারে এবং ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার মনোভাবকে গভীর করে তোলে।

কারা অংশ নিতে পারে

বিশ্বের যেকোনো দেশের স্কাউট সদস্যরা এই অনলাইন ইভেন্টে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। অংশগ্রহণকারী সদস্যদের একটি সনদ দেওয়া হয়, যা ভবিষ্যতে তাঁদের বিভিন্ন কাজে লাগতে পারে।

জোটা-জোটির কার্যক্রম

জোটা-জোটির কার্যক্রম এখন মূলত অনলাইনভিত্তিক, যা অংশগ্রহণকে আরও সহজ করে তুলেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো—প্রতিযোগিতামূলক ইভেন্ট; জ্ঞানবর্ধক কার্যক্রম; বৈশ্বিক স্কাউটিং প্রকল্প নিয়ে আলোচনা যেমন: এসডিজি, মেসেঞ্জারস অব পি, প্লাস্টিক টাইড টার্নারস, রেডিও ও অনলাইন চ্যাটের মাধ্যমে যোগাযোগ, অনলাইন গেম ও কুইজ প্রতিযোগিতা।

এসব কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে স্কাউটরা একে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে এবং অন্য দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

জোটা-জোটি ২০২৫

২০২৫ সালের জোটা-জোটির প্রতিপাদ্য হলো ‘আ ওয়ার্ড শেপড বাই ইয়ুথ’। এই প্রতিপাদ্য তরুণদের বিশ্ব পরিবর্তনের শক্তিকে স্বীকৃতি দেয়। আজকের তরুণেরা শুধু ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী নয়; বরং তাদের চিন্তা, কাজ ও মূল্যবোধ দিয়ে এরই মধ্যে বিশ্ব রূপ দিচ্ছে। স্কাউটিংয়ের চেতনা—দায়িত্ববোধ, সেবা ও দলগত কাজ। আয়োজনের মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক নেতৃত্ব ভাগাভাগির গুরুত্ব সামনে নিয়ে আসে।

ঢাকার ২১৪ নং আমরা স্কাউট গ্রুপের রোভার স্কাউট লিডার ও রোভার অঞ্চলের সম্পাদক অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল বলেন, ‘জোটা-জোটি শুধু স্কাউটের একটি অনলাইন অনুষ্ঠান নয়, এটি যুব সমাজের জন্য একটি নতুন আশার আলো। আমরা বিশ্বাস করি, এই আলোয় যুবদের মাঝে দক্ষ নেতৃত্ব তৈরির মধ্য দিয়ে আগামীর বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে নতুন এক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারব।’

