ডাকসু, জাকসুর পর এবার গকসুর তফসিল ঘোষণা, নির্বাচন ২৫ সেপ্টেম্বর

গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (গকসু) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে। তফসিল অনুযায়ী আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
গত সোমবার (১১ আগস্ট) বেলা ৩টায় একাডেমিক ভবনের এ-ব্লকের ৩১০ নম্বর কক্ষে গকসু নির্বাচন কমিশনের অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সহযোগী অধ্যাপক রফিকুল আলম।
তফসিল অনুযায়ী, ১৭ আগস্ট নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। এ তালিকা নিয়ে আপত্তি গ্রহণ করা হবে ২১ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ২৫ আগস্ট প্রকাশিত হবে।
২৬ থেকে ২৮ আগস্ট বেলা ৩টা পর্যন্ত চলবে মনোনয়নপত্র বিতরণ, আর গ্রহণ করা হবে ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর। ২-৪ সেপ্টেম্বর হবে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই। প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ পাবে ৮ সেপ্টেম্বর, আপত্তি গ্রহণ ও শুনানি হবে ৯ সেপ্টেম্বর বেলা ৩টা পর্যন্ত। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ১১ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ১৪ সেপ্টেম্বর।
২৫ সেপ্টেম্বর ভোট গ্রহণ শেষে সেদিনই ফল ঘোষণা করা হবে। তবে তফসিলে আচরণবিধি ও প্রচারণার সময়সূচি এখনো নির্ধারণ হয়নি। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার ও প্রক্টরিয়াল বডির সভাপতি রফিকুল আলম বলেন, পর্যায়ক্রমে বাকি বিষয়গুলো জানানো হবে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বজায় রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে।