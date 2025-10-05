অপূর্ব পালকে স্থায়ী বহিষ্কার করল নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

পবিত্র কোরআন শরিফ অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অপূর্ব পালকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হয়েছে।
আজ রোববার (৫ অক্টোবর) নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ) সৈয়দ মানসুর হাশিম স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পবিত্র কোরআন শরিফ ‘অবমাননার’ জন্য নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থী অপূর্ব পালকে স্থায়ী বহিষ্কার করেছে। শৃঙ্খলা কমিটির এক জরুরি বৈঠকে এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মামলা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যে পুলিশ অভিযুক্ত শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করেছে।