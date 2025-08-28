হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচনে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করল ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের পক্ষ থেকে ১০টি প্রধান পরিকল্পনাসহ নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন ঐতিহাসিক বটতলায় সহসভাপতি প্রার্থী মো. আবিদুল ইসলাম খান ইশতেহার পাঠ করেন।

আবিদ-হামিম-মায়েদ পরিষদের নির্বাচনী ইশতেহার পাঠের সময় ভিপি প্রার্থী আবিদুল বলেন, ‘ডাকসু নির্বাচন আমাদের, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের, ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। সেই অভিযাত্রায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আসন্ন ডাকসু নির্বাচনের জন্য প্যানেলে ঘোষণা করেছে। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে নজিরবিহীন দমন-নিপীড়নের শিকার হওয়া এবং সর্বদা অগ্রণী নেতৃত্ব প্রদানকারী সংগঠন হিসেবে আমরা ১০টি মূল অঙ্গীকার সম্বলিত নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করছি।’

১০টি প্রধান পরিকল্পনা হলো—

১. শিক্ষা ও গবেষণাকে প্রাধান্য দিয়ে আধুনিক, আনন্দময়, বসবাসযোগ্য, ও নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ে তোলা।

২. নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস, নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৩. শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য বীমা নিশ্চিত করা, এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণ ও চলাচল সহজতর করা

৪. কারিকুলাম, অবকাঠামো ও পরীক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং গবেষণার মানোন্নয়ন।

৫. পরিবহন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, ব্যাটারিচালিত শাটল সার্ভিস প্রচলন ও যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ করা।

৬. হয়রানিমুক্ত প্রশাসনিক সেবা, শিক্ষা ঋণ এবং ক্যাম্পাসভিত্তিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।

৭. তরুণদের গঠনমূলক কাজে সম্পৃক্তকরণ এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি।

৮. শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল সুবিধা, সাইবার সিকিউরিটি ও সাইবার বুলিং প্রতিরোধ।

৯. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, সবুজায়ন ও প্রাণীবান্ধব ক্যাম্পাস তৈরি।

১০. কার্যকর ডাকসু এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা।

