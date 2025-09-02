হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

ডাকসুর জিএস প্রার্থী মেঘমল্লারের অস্ত্রোপচার রাতে, দোয়া চেয়েছেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মেঘমল্লার বসু। ছবি: সংগৃহীত

অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ মনোনীত সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী মেঘমল্লার বসু।

আজ মঙ্গলবার রাতে অ্যাপেন্ডিক্সের অপারেশন হবে তাঁর। বেলা ১১টার দিকে নিজের ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে এ কথা জানান তিনি। এ সময় সবার কাছে সুস্থতার জন্য দোয়া ও আশির্বাদ চেয়েছেন তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের (একাংশ) সভাপতি মেঘমল্লার ফেসবুকে লিখেছেন, ‘যে ভয়টা পাচ্ছিলাম সেটাই সত্য হল। শরীর বিট্রেই করল। আজ রাতে এপেন্ডিক্স অপারেশন। সশরীরে আর মনে হয় ক্যাম্পেইন করতে পারব না। সরল অপারেশন এমনিতে। কিন্তু ডাক্তার কোনোভাবেই দেরি করতে রাজি নন। অবস্থা নাকি ইতিমধ্যেই বেশ খারাপ।’

পোস্টে সবার কাছে দোয়া চেয়ে মেঘমল্লার লিখেছেন, ‘রাজনৈতিক শত্রু মিত্র সকলের দোয়া, আশীর্বাদপ্রার্থী।’

মেঘমল্লারের পোস্টের মন্তব্যের ঘরে দোয়া করে তাঁর সুস্থতা কামনা করেছেন অনেকেই। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ মন্তব্যে লিখেছেন, ‘দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি,ভাই। দোয়া রইলো।’

মন্তব্যের ঘরে মেঘমল্লারের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম।

পরিবেশ খুবই ঘোলাটে, আমরা শঙ্কিত : মেঘমল্লার বসু

ডাকসু নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী এস এম ফরহাদ লেখেন, ‘দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন, এই কামনা রইলো দাদা।’

এছাড়াও ডাকসু নির্বাচনের অনেক প্রার্থী এবং জুলাই যোদ্ধারা মেঘমল্লারের সুস্থতা কামনা করে মন্তব্য করেন।

ঢাবি ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মেঘমল্লার বসুর বিরুদ্ধে থানায় জিডি
