উমামার প্যানেলের ইশতেহার ঘোষণা, দলীয় রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাসের প্রতিশ্রুতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে মঙ্গলবার ইশতেহার তুলে ধরে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ইশতেহার ঘোষণা করেছে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য, যাতে দলীয়করণ ও বিরাজনীতিকরণ মুক্ত একাডেমিক ক্যাম্পাস গড়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে এই ইশতেহার পাঠ করেন প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী উমামা ফাতেমা।

ইশতেহার পাঠের সময় উমামা বলেন, গণরুম সিস্টেম, গেস্টরুম কালচার, সিট-সংকট, পুষ্টিকর খাবারের সংকট ও শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার স্থায়ী সমাধান না করে ব্যক্তিকে অসহায়-নিরুপায় করে রাখাটা ক্যাম্পাসে দলীয়করণের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এসবের সমাধানের মাধ্যমে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কাঠামোকে দলীয়করণের পথ চিরতরে বন্ধ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দলীয়করণ ও বিরাজনীতিকরণ যেন আর ফিরে না আসে, সেটা নিশ্চিত করা হবে।

ইশতেহারে দলীয়করণ ও বিরাজনীতিকরণ মুক্ত একাডেমিক ক্যাম্পাস, একাডেমিক শিক্ষার মান, কারিকুলাম ও গবেষণা, ক্যারিয়ার ও কর্মসংস্থান, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, নারীবান্ধব ও সবার জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং খাদ্যসংকট নিরসন, আবাসন সমস্যা দূরীকরণ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ, ডিজিটালাইজেশন, খেলাধুলা ও শরীরচর্চা এবং পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পাস ও স্যানিটেশনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য।

এ ছাড়া জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যেসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, সেসব ঘটনার যথাযথ ডকুমেন্টেশন করা, ১৫-১৭ জুলাইয়ে হামলায় জড়িত সবাইকে সরাসরি বিচারের আওতায় আনা এবং তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথাও ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়।

