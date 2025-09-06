বুথের সংখ্যা বাড়িয়ে ৮১০ করল ডাকসু নির্বাচন কমিশন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ৮ টি কেন্দ্রে ৮১০ টি বুথ করা হয়েছে। আজ শনিবার রাতে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশনের চীফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
এর আগে গত ৩০ আগস্ট শনিবারে বুথের সংখ্যা ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ৭১০ নির্ধারণ করা হয়। আজ একশ বাড়িয়ে মোট ৮১০ টি করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে জানানো যাচ্ছে যে, ডাকসু এবং হল সংসদ নির্বাচন-২০২৫ উপলক্ষ্যে সর্বশেষ ৮টি ভোটকেন্দ্রে সর্বশেষ বুথের সংখ্যা ৮১০টি করা হয়েছে। এই বুথ সংখ্যায় সকল ভোটার উপস্থিত হলেও, এবং একজন ভোটার গড়ে ১০ মিনিট সময় নিলেও কোনোরকম বিঘ্ন ছাড়াই সকল কেন্দ্রে নির্ধারিত সময় বিকাল ৪টার মধ্যে ভোটদান সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। বিকাল ৪টার মধ্যে ভোটকেন্দ্রের আঙিনায় ভোটার লাইনে দাঁড়ানো সকল ভোটার ভোট দিতে সক্ষম হবেন।
সেখানে আরও জানানো হয়, নির্বাচনের দিন সকল শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে আনা নেয়ার জন্য নিয়মিত শিডিউলের বাইরে অতিরিক্ত বাস চলবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বশেষ বাসের সময় দেখে নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়া আগামীকাল ৭ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২ টায় বিজ্ঞান অনুষদ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে ভোটার সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষার্থীদেরকে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।