ডাকসু নির্বাচনে ভোট গ্রহণ চলছে, ভোটারদের দীর্ঘ লাইন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের শিক্ষার্থীরা ভোটকেন্দ্রে ভিড় করতে শুরু করেন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে নির্বাচনী আমেজ বিরাজ করছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও রয়েছে কঠোর অবস্থানে।

এবার নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদের ২৮ পদের বিপরীতে ৪৭১ জন প্রার্থী হয়েছেন। ভোটার রয়েছেন প্রায় ৪০ হাজার।

প্রতিটি হলে ভোট গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে শিক্ষক, কর্মচারী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিএনসিসি, প্রক্টরিয়াল টিম দায়িত্ব পালন করছে।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, বহু বছর পর ডাকসু নির্বাচন হওয়ায় তাঁদের মধ্যে আলাদা উৎসাহ কাজ করছে। তাঁদের প্রত্যাশা, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোটের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিনিধি বেছে নিতে পারবেন তাঁরা। সৎ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রতিনিধি বাছাই করবেন তাঁরা।

ডাকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শুরু। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ চলছে এবং কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যেন না ঘটে, সে ব্যাপারে সতর্ক অবস্থান নেওয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট আটটি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে ৩৯ হাজার ৮৭৫টি ভোট দেবেন শিক্ষার্থীরা। কার্জন হল কেন্দ্র ৫ হাজার ৭৭টি ভোট, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র ৪ হাজার ৮৫৩টি, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) ৫ হাজার ৬৬৫টি ভোট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্র, ৪ হাজার ৭৫৫টি, সিনেট ভবন কেন্দ্র ৪ হাজার ৮৩০টি ভোট, উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৬ হাজার ১৫৫টি ভোট, ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্র, ৪ হাজার ৪৪৩টি ভোট, ইউ ল্যাব স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৪ হাজার ৯৬টি ভোট রয়েছে।

