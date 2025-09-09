হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

ফেসবুকে ‘লাইলাতুল গুজব’ লিখে কী বোঝালেন উমামা ফাতেমা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী উমামা ফাতেমা ফেসবুকে দুই শব্দের এক রহস্যজনক স্ট্যাটাস দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সারা দিন ভোট গ্রহণ শেষে রাতে গণনাকালে তিনি এই স্ট্যাটাস দেন।

ওই স্ট্যাটাসে উমামা লিখেন, ‘লাইলাতুল গুজব।’ তিনি এই স্ট্যাটসে কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা নিয়ে কমেন্ট সেকশনে নানাজন মন্তব্য করছেন।

এর আগে ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার কিছু পরপরই তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডিসঅ্যাবল হয়ে যায়। অবশ্য এর কিছু পরেই তিনি তা ফিরে পান। বিষয়টি নিশ্চিত করে একই আইডিতে তিনি লিখেন, ‘ভোট গ্রহণের শেষ সময়ে রিপোর্টিংয়ের ফলে আমার অ্যাকাউন্ট ডিজেবল হয়ে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টার পর কিছুক্ষণ আগে আইডি ফেরত পেয়েছি।’

এর আগে দুপুরে ভোট চলাকালীন স্বতন্ত্র ঐক্যজোটের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গুরুতর অব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপন করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ‘আমাদের পোলিং এজেন্টদের স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। মেয়েদের হলের জন্য মনোনীত এজেন্টদের ছেলেদের হলে এবং ছেলেদের হলের এজেন্টদের মেয়েদের হলে বদলি করা হয়েছে।’

