রাকসু নির্বাচন: ভোট গণনা দেখানো হচ্ছে এলইডি স্ক্রিনে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোট গণনা চলছে। স্ক্রিনের মাধ্যমে ভোট গণনার চিত্র সরাসরি দেখানো হচ্ছে।
আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে ভোট গণনা শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনের বাইরে ও শহীদ মিনারে স্থাপিত দুটি এলইডি স্ক্রিনে ভোট গণনা সরাসরি দেখানো হচ্ছে।
এর আগে সকাল ৯টায় শুরু হয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলে এই ভোট গ্রহণ। নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ২৮ হাজার ৯০৯ জন। এর মধ্যে ২০ হাজার ১৮৭ জন ভোট দিয়েছেন। ছেলেদের ১১টি হলের ভোট পড়ার গড় হার ৬৯ থেকে ৭৭ শতাংশ পর্যন্ত। তবে মেয়েদের ছয়টি হলের ভোট পড়ার হার ৭০ শতাংশ অতিক্রম করতে পারেনি। সব মিলিয়ে ভোট পড়ার গড় হার দাঁড়িয়েছে ৬৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ।