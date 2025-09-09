শহীদুল্লাহ হলে শিবিরের সাদিক, ফরহাদ ও মহিউদ্দিন এগিয়ে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শহীদুল্লাহ হলে ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে শিবির সমর্থিত প্রার্থীরাই এগিয়ে রয়েছেন।
ভিপি পদে সাদিক কায়েম পেয়েছেন ৯৬৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবিদুল পেয়েছেন ১৯৯ ভোট। অন্যদিকে উমামা ১৪০, শামীম ১৬১, আব্দুল কাদের ৫৬ ও জামাল ২৬ ভোট পেয়েছেন।
জিএস পদে এস এম ফরহাদ পেয়েছেন ৭৭৩ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী আবু বাকের পেয়েছেন ২৪১ ভোট, হা-মিম পেয়েছেন ২৪৯, মেঘমল্লার ১২৫ এবং আরাফাত পেয়েছেন ৭৯ ভোট।
এজিএস পদে মহিউদ্দিন খান পেয়েছেন ৮৪৪ ভোট, যেখানে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মায়েদ পেয়েছেন ১৭৯ ভোট। এছাড়া তাহমিদ পেয়েছেন ১২৯ এবং আশরেফা পেয়েছেন ২১ ভোট।