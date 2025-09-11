হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

রুমমেটকে জখম করা ডাকসুর সেই ভিপি প্রার্থী জালালের জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জালাল আহমদ জালাল। ছবি; সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী জালাল আহমদ জালালকে জামিন দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জিয়াদুর রহমান তাঁকে জামিন দেন।

গত ২৬ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলে রুমমেট রবিউল হককে কাঠের চেয়ার ও টিউবলাইট দিয়ে আঘাত করেন টেলিভিশন অ্যান্ড ফিল্ম বিভাগের শিক্ষার্থী জালাল। পরদিন হত্যাচেষ্টার মামলায় গ্রেপ্তার এই শিক্ষার্থীকে কারাগারে পাঠানো হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতেই গত মঙ্গলবার ডাকসু নির্বাচন হয়।

জালালের পক্ষে আজ তাঁর আইনজীবী রফিকুল ইসলাম হিমেল জামিন চেয়ে শুনানি করেন।

শুনানিতে তিনি বলেন, ‘আসামি সম্পূর্ণ নির্দোষ। শুধু হয়রানি করার জন্য তাঁকে মামলায় জড়ানো হয়েছে। কথিত ঘটনার সময় আসামি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর তাঁর বিসিএস পরীক্ষা। যেকোনো শর্তে তাঁর জামিনের প্রার্থনা করছি।’

রাষ্ট্রপক্ষে আইনজীবী ইসরাত জাহান জামিনের বিরোধিতা করেন।

শুনানি শেষে পাঁচ হাজার টাকা মুচলেকায় বিসিএস পরীক্ষার প্রবেশপত্র দেখানোর শর্তে আসামির জামিনের আদেশ দেন আদালত।

জালালের আইনজীবী রফিকুল ইসলাম জানান, তাঁর জামিননামা দাখিল করা হয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার সকালে তিনি কারামুক্ত হবেন।

সম্পর্কিত

পরীক্ষিত প্রার্থীরাই নির্বাচিত হবেন, প্রত্যাশা জাবির নারী শিক্ষার্থীদের

নির্বাচনের পরিবেশ যথেষ্ট সুষ্ঠু রয়েছে: জাবি উপাচার্য

‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং’-এর অভিযোগ তুলে ছাত্রদল প্যানেলের ভোট বর্জন

আচরণবিধি লঙ্ঘন: আটকের পর ছেড়ে দেওয়া হলো ছাত্রদলের হল সভাপতিকে

অব্যবস্থাপনা ও বিশৃঙ্খলার অভিযোগ শিবিরের জিএস প্রার্থীর

ছাত্রদল ভোটারদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে, শিবিরের ভিপি প্রার্থীর অভিযোগ

জামায়াতের প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যালট পেপার ও ওএমআর মেশিন কেনা হয়েছে: ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী

মেয়েদের হলে ঢুকে ভোটার ও প্রার্থীদের বের করে দিলেন ছাত্রদলের ভিপি পদপ্রার্থী, ১ ঘণ্টা ভোট গ্রহণ বন্ধ

তাজউদ্দীন হলে ভোট গ্রহণ সাময়িক বন্ধ, শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ

জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীদের উপস্থিতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে: ছাত্রদলের ভিপি পদপ্রার্থী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা