হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

রিটকারী ছাত্রীকে ধর্ষণের হুমকিদাতা আলী হুসেনকে ঢাবি থেকে বহিষ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের দেওয়া ‘কনসেশন’ হিসেবে। ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে এক নারী প্রার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের হুমকি দেওয়া আলী হুসেনকে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে হুমকিদাতা ওই শিক্ষার্থীর নাম আলী হুসেন। তিনি সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী।

ওই হুমকির বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশে আলী হুসেনকে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম।

জনসংযোগ থেকে জানানো হয়, কুরুচিপূর্ণ ভাষায় আক্রমণ ও হুমকি দেওয়ার ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ সেশনের শিক্ষার্থী আলী হুসেনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। এ বিষয়ে গঠিত প্রক্টরিয়াল সত্যানুসন্ধান কমিটির সুপারিশের আলোকে তাঁকে বহিষ্কারের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

উল্লেখ্য, এটি বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডারে প্রদত্ত প্রক্টরের এখতিয়ারভুক্ত সর্বোচ্চ শাস্তি। তিনি শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের শিক্ষার্থী। একই সঙ্গে আলী হুসেনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়নবিষয়ক কমিটিতে পাঠানো হয়েছে।

ডাকসু প্রার্থীকে ধর্ষণের হুমকিদাতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রক্টরকে লিখিত অভিযোগ দিলেন ফরহাদ

ডাকসু নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে রিট করেন বাম জোট সমর্থিত প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী বি এম ফাহমিদা আলম। ফাহমিদাকে দলবদ্ধ ধর্ষণের হুমকি দিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেন আলী হুসেন।

রিটকারী ছাত্রীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকিদাতার শাস্তি দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের

এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। তাঁর বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। আলী হুসেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রক্টরের কাছে লিখিত অভিযোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি এস এম ফরহাদ।

সম্পর্কিত

উমামার প্যানেলের ইশতেহার ঘোষণা, দলীয় রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাসের প্রতিশ্রুতি

রিটকারী ছাত্রীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকিদাতার শাস্তি দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের

ডাকসুর জিএস প্রার্থী মেঘমল্লারের অস্ত্রোপচার রাতে, দোয়া চেয়েছেন

সোহরাওয়ার্দী কলেজ সাংবাদিক সমিতির নেতৃত্বে আমিরুল ও আবিদ

ইউসিএসআই বাংলাদেশের ডিন হলেন ড. সৈয়দ আখতার হোসেন

হেনরি ডুনান্ট মেমোরিয়াল মুট কোর্ট প্রতিযোগিতায় জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এআইইউবি

রাকসু নির্বাচন: দুই দফা দাবিতে ছাত্রদলের ফের অবস্থান

ডাকসু নির্বাচন: তিন দিন ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্ত ঢাবি কর্তৃপক্ষের

সীমাবদ্ধতা কখনো স্বপ্নকে থামাতে পারে না

২০ শিক্ষার্থীর হাতে পবিত্র কোরআন তুলে দিল পাঠকবন্ধু গাংনী শাখা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা