নির্বাচনের পরিবেশ যথেষ্ট সুষ্ঠু রয়েছে: জাবি উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎নির্বাচনের পরিবেশ যথেষ্ট সুষ্ঠু রয়েছে বলে জানিয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান। আজ ‎বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টায় শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ হল কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।‎

‎উপাচার্য বলেন, পবিরেশটা আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী আছে। দু-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া বাকি সব জায়গায় স্বাভাবিকভাবেই চলছে। আশা করি শেষ পর্যন্ত এভাবেই চলবে। ‎

‎তিনি বলেন, ভোট কেন্দ্রে যথেষ্ট পরিমাণ বুথ রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যারা নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে তাদের ভোট নেওয়া হবে।

যদিও এর কিছুক্ষণ পরই নানা অনিয়ম ও প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল।‎

