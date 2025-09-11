নির্বাচনের পরিবেশ যথেষ্ট সুষ্ঠু রয়েছে: জাবি উপাচার্য

নির্বাচনের পরিবেশ যথেষ্ট সুষ্ঠু রয়েছে বলে জানিয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টায় শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ হল কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।
উপাচার্য বলেন, পবিরেশটা আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী আছে। দু-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া বাকি সব জায়গায় স্বাভাবিকভাবেই চলছে। আশা করি শেষ পর্যন্ত এভাবেই চলবে।
তিনি বলেন, ভোট কেন্দ্রে যথেষ্ট পরিমাণ বুথ রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যারা নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে তাদের ভোট নেওয়া হবে।
যদিও এর কিছুক্ষণ পরই নানা অনিয়ম ও প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল।