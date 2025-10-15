চাকসু নির্বাচন: ভোট দিতে এসে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় শুরু হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় ১৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু হয়, যা চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। সকাল থেকে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে। এ সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবল উচ্ছ্বাস দেখা যায়। ভোট দিতে এসে আনন্দিত বোধ করছেন তাঁরা।
সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী রোকসানা ইয়াসমিন ঝুমু বলেন, ‘অবশেষে অপেক্ষার প্রহর শেষ হলো। আজকের এই দিনটির জন্য আমরা অনেক বছর অপেক্ষায় ছিলাম। পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে তাই প্রবল আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস নিয়ে এসেছি। অনেকের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে এভাবে ভোট দিতে অনেক ভালো লাগছে।’
এবারের নির্বাচনে ছাত্রদল, ছাত্রশিবিরসহ ১৩টি প্যানেল থেকে ৯০৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মোট ভোটার ২৭ হাজার ৫১৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১৬ হাজার ৮৪ এবং নারী ভোটার ১১ হাজার ৩২৯ জন। পাঁচটি অনুষদের ১৫টি ভোটকেন্দ্রের ৬০ কক্ষের ৬৮৯টি বুথে একযোগে ভোট গ্রহণ চলছে। প্রতিটি কেন্দ্রে সর্বাধিক ৫০০ শিক্ষার্থী ভোট দিতে পারবেন। একজন ভোটার কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য ২৬ এবং হল সংসদের জন্য ১৪টি, মোট ৪০টি ভোট দেবেন। সময় লাগবে সর্বোচ্চ ১০ মিনিট।