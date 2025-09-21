হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

চবির নতুন প্রক্টর অধ্যাপক ড. সরওয়ার্দী

চবি প্রতিনিধি 

ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) নতুন প্রক্টর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী। আগামী মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) থেকে তিনি এ দায়িত্ব পালন করবেন।

আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দীকে নিয়ম মোতাবেক প্রদেয় ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদিসহ এক বছরের জন্য প্রক্টর নিয়োগ করা হলো।

অন্যদিকে বর্তমান প্রক্টর অধ্যাপক ড. তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পরিচালনা ও প্রকাশনা দপ্তরের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

সম্পর্কিত

কর্মবিরতির মধ্যেই গাছতলায় ক্লাস নিলেন রাবি শিক্ষক

রাকসু নির্বাচন: শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা

কেউ ভাবেনি, প্রিয়াঙ্কা একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বেন

বেসরকারি গণ বিশ্ববিদ্যালয়েও ভোটের আমেজ

৭২ বার রক্ত দিয়েছেন শাকিল আহাম্মেদ

জাবিতে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু রোববার

রাকসু নির্বাচন: ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ২৪ দফা ইশতেহার ঘোষণা

রাবিতে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও

বাস্তুবিদ্যা ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের পাঁচ তরুণের পদচারণা

রাকসু নির্বাচন: প্রচারে মুখর ক্যাম্পাস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা