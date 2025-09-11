হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

এবার ভোট বয়কট প্রগতিশীলদের, পুনর্নির্বাচন দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাকসু নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ তুলে পুনরায় নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানিয়েছেন প্রগতিশীল সংগঠনের প্রার্থীরা। এ দাবিতে কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থীও একাত্মতা জানিয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চত্বরে সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সম্প্রীতির ঐক্য প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী শরণ এহসান বলেন, ‘আমরা অনিয়মের নির্বাচন বয়কট করছি। দ্রুত সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ায় পুনর্নির্বাচন দাবি করছি।’

শরণ আরও বলেন, পুনরায় নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। নতুন করে নির্বাচনের তফসিলও ঘোষণা করতে হবে।

সম্প্রীতির এক্য ছাড়াও এ দাবির সঙ্গে সংহতি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংশপ্তক, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও স্বতন্ত্র অঙ্গীকার পরিষদের প্রার্থীরা। পাশাপাশি কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থীও সংহতি জানান।

এর আগে ভোটে কারচুপিসহ নানা অভিযোগ তুলে জাকসু নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের প্রার্থীরা।

