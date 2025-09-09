হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন

প্রার্থীর ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পূর্ণ অধিকার রয়েছে: নাছির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

নাছির উদ্দিন নাছির। ছবি: সংগৃহীত

ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীর ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পূর্ণ অধিকার রয়েছে বলে জানিয়েছেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির। আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে তিনি এ কথা জানান।

ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির বলেন, দু-একটি গণমাধ্যম, রিটার্নিং কর্মকর্তা, হাউজ টিউটর, ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিভিন্ন প্যানেল অভিযোগ জানিয়েছে, ছাত্রদলে ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করে আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। এটি একটি ভুল তথ্য।

ডাকসুর আচরণবিধিতে বলা হয়েছে, নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রার্থী, পোলিং এজেন্ট, রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। সুতরাং প্রার্থীর যেকোনো ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং আইনেও সেটি বলা হয়েছে।

ডাকসুতে ভোটের সিদ্ধান্ত একাত্তরের ইতিহাস বিবেচনায় নেওয়া উচিত: নাছির

তিনি আরও বলেন, ‘আবিদুল নিজেও বলেছেন, তিনি রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতি নিয়ে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করেছেন, যা আইনেও দেওয়া রয়েছে। তার পরও দুই-একটি গণমাধ্যম এবং শিবিরের প্যানেল থেকে বারবার অভিযোগ করা হয়েছে।’

নাছির বলেন, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কর্মকর্তা নির্বাচনী আচরণবিধি সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান ছাড়াই নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করছেন। এটি আমাদের ব্যাপকভাবে হতাশ করেছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘শিবির প্যানেলের ভিপি ও জিএস প্রার্থী যে ভাষায় কথা বলছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ঠিক একই ভাষায় কথা বলছেন বলে আমাদের মনে হচ্ছে।’

