রাকসু নির্বাচন: দুই দফা দাবিতে ছাত্রদলের ফের অবস্থান

রাবি সংবাদদাতা

প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের রাকসুতে ভোটাধিকার এবং ছাত্রদলের নারী কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে অবস্থান কর্মসূচি রাবি শাখা ছাত্রদলের। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকার এবং ছাত্রদলের নারী কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন তাঁরা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানান তাঁরা।

অবস্থান কর্মসূচিতে রাবি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সর্দার জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা ছাত্রদল সব সময় চেষ্টা করি গতানুগতিক ধারার বাইরে রাজনীতি করতে। আমরা শিক্ষার্থীদের পালস বোঝার চেষ্টা করি ৷ প্রথম বর্ষের অনেকেই আমাদের অনুরোধ করেছে যেন তারা রাকসুতে ভোটাধিকার পায়—এটা আমরা নিশ্চিত করি ৷ সে কারণেই আমাদের এই আন্দোলন। এখানে আমাদের নিজেদের কোনো স্বার্থ নেই। একই দাবিতে আজ আমরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি।’

রাবি শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, ‘আমাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে গতকাল (রোববার) যে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটেছে, তা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত। আমাদের নারী কর্মীদের ছাড় দেয়নি, তারাও হেনস্তার শিকার হয়েছে। প্রশাসনকে এই ঘটনার দায় স্বীকার করতে হবে। আর আমাদের দাবিগুলো মেনে নিতে হবে। দাবি মেনে নিলেই আমরা আমাদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করব। এ ছাড়া এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ চলবে।’

রাবি শাখা ছাত্রদলের সহসভাপতি সাবিহা আলম মুন্নি বলেন, ‘গতকাল আমরা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করছিলাম। এরপর হঠাৎ একদল শিক্ষার্থী এসে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে থাকে। একপর্যায়ে আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে এক নারী কর্মীর হিজাব ছিঁড়ে ফেলে, যা সেফটিপিন দিয়ে আটকানো ছিল। একপর্যায়ে আমাদের অন্য নারী কর্মীদের সঙ্গেও ধস্তাধস্তি শুরু করে।’

এ বিষয়ে রাকসু নির্বাচন কমিশনের একাধিক সদস্যের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে ফোন ধরেননি। তবে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য সালেহ্ হাসান নকীব বলেন, ‘এটা নিয়ে আজ সকালে আমি নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বসেছি। এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত তারিখ (২৫ সেপ্টেম্বর) রেখেই কোনোভাবে করা যায় কি না, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।’ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে উপাচার্য বলেন, ‘এখনো এ বিষয়ে আলোচনা চলমান রয়েছে।’

উল্লেখ্য, গতকাল প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের রাকসু নির্বাচনে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে রাকসু কোষাধ্যক্ষের কার্যালয় ঘেরাও, ভাঙচুর ও পরবর্তীকালে তালাবদ্ধ করেন রাবি ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। এ সময় সাবেক সমন্বয়ক সালাহউদ্দিন আম্মার, ফাহিম রেজা, মেহেদী সজীবসহ আরও কিছু সাধারণ শিক্ষার্থী তালা ভাঙতে উপস্থিত হন ৷ পরবর্তীকালে শিবিরের নেতা-কর্মীরাও সেখানে উপস্থিত হন। এ সময় ধ্বস্তাধ্বস্তির ঘটনায় প্রায় সাতজনের মতো আহত হন।

