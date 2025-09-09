সুফিয়া কামাল, জিয়া, ফজলুল হক মুসলিম ও শহীদুল্লাহ হলে এগিয়ে শিবির প্রার্থীরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে একাধিক হলে ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে শিবির সমর্থিত প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন। সুফিয়া কামাল হল, জিয়া হল, ফজলুল হক মুসলিম হল এবং শহীদুল্লাহ হলের ফলাফলে তাদের প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।
সুফিয়া কামাল হল
ভিপি: সাদিক কায়েম ১২৭০, আবিদ ৪২৩, উমামা ৫৪৭, শামিম ৪৮৫।
জিএস: ফরহাদ ৯৬৪, মেঘমল্লার ৫০৭, হা-মিম ৪০২, আরাফাত ৪৯৮, আবু বাকের ২১৬।
এজিএস: মহিউদ্দিন ১১৩৫, হা-মিম ৩৯৭, তাহমিদ ৩৫৩, জাবির ১৩০।
জিয়া হল
ভিপি: সাদিক কায়েম ৮৪১, আবিদুল ১৮১, উমামা ১৫৩, আব্দুল কাদের ৪৭, জামাল ২২।
ফজলুল হক মুসলিম হল
ভিপি: সাদিক কায়েম ৮৪১, আবিদুল ১৮১।
জিএস: ফরহাদ ৪৮৯, আবু বাকের ৩৪৫, হামিম ২২৮।
এজিএস: মহিউদ্দিন ৭০৫।